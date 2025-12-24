Homem morre atropelado na faixa reversa da Estrutural

Um homem morreu após ser atropelado na faixa reversa próximo à Cidade do Automóvel, na região da Estrutural, na noite de terça-feira (23/12). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas patrulhas no atendimento.

A vítima foi atingida por um carro Honda HR-V Branco. De acordo com o CBMDF, uma médica de uma ambulância particular que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos e constatou a morte no local.

O condutor do veículo foi avaliado pelos militares e não precisou de transporte para o hospital.

As equipes do CBMDF permaneceram no local para o controle de tráfego e resguardo da cena até a chegada da Polícia Militar (PMDF). A Polícia Civil (PCDF) também foi acionada para o local.

Até o momento, não se tem informações sobre a dinâmica da ocorrência.