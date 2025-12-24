Mistério na QR 517: polícia apura morte em incêndio em Samambaia

O corpo de uma pessoa foi encontrado carbonizado dentro de uma casa atingida por um incêndio na quadra QR 517, em Samambaia, na noite de terça-feira (23/12). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou quatro veículos.
Ao chegarem no local da ocorrência, as equipes de resgate se depararam com a residência em chamas. Foram montadas linhas de mangueiras pressurizadas com água para controlar e extinguir o incêndio.
O corpo foi encontrado durante as operações de rescaldo, fase destinada ao resfriamento de pontos quentes.
A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para o local, além da perícia do CBMDF. Até o momento, as causas do incêndio não são conhecidas.