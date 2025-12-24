InícioCidades DF
INVESTIGAÇÃO

Mistério na QR 517: polícia apura morte em incêndio em Samambaia

O corpo foi encontrado durante o rescaldo da casa que pegou fogo. Até o momento, não foram divulgadas causas do incêndio ou identificação da vítima

Corpo carbonizado é encontrado em casa incendiada em Samambaia - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Corpo carbonizado é encontrado em casa incendiada em Samambaia - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O corpo de uma pessoa foi encontrado carbonizado dentro de uma casa atingida por um incêndio na quadra QR 517, em Samambaia, na noite de terça-feira (23/12). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou quatro veículos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao chegarem no local da ocorrência, as equipes de resgate se depararam com a residência em chamas. Foram montadas linhas de mangueiras pressurizadas com água para controlar e extinguir o incêndio.

O corpo foi encontrado durante as operações de rescaldo, fase destinada ao resfriamento de pontos quentes. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para o local, além da perícia do CBMDF. Até o momento, as causas do incêndio não são conhecidas.

  • Corpo carbonizado é encontrado em casa incendiada em Samambaia
    Corpo carbonizado é encontrado em casa incendiada em Samambaia CBMDF/Divulgação
  • Corpo carbonizado é encontrado em casa incendiada em Samambaia
    Corpo carbonizado é encontrado em casa incendiada em Samambaia CBMDF/Divulgação
  • Corpo carbonizado é encontrado em casa incendiada em Samambaia
    Corpo carbonizado é encontrado em casa incendiada em Samambaia CBMDF/Divulgação
  • Corpo carbonizado é encontrado em casa incendiada em Samambaia
    Corpo carbonizado é encontrado em casa incendiada em Samambaia CBMDF/Divulgação

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 24/12/2025 07:49 / atualizado em 24/12/2025 08:00
SIGA
x