Agências do trabalhador oferecem 163 vagas no DF nesta quarta-feira (24/12)

Véspera de Natal também é dia de procurar emprego! As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 163 oportunidades nesta quarta-feira (24/12), com salários que chegam a R$ 2.845,93. A maior remuneração é destinada a uma vaga para pintor, no Guará, que exige experiência comprovada e ensino fundamental completo. Também se destaca o posto de bombeiro hidráulico, no Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN), com salário de R$ 2.424,40 e sem exigência de experiência prévia.

A maior parte das vagas concentra-se na área de atendimento ao público. Ao todo, são 80 oportunidades para operador de caixa, 20 para atendente de lanchonete e seis para atendente de loja, distribuídas entre Lago Sul, Plano Piloto, Vicente Pires, Guará e Águas Claras. Os salários chegam a R$ 1,7 mil. Na mesma faixa de remuneração, há ainda 20 vagas para auxiliar de linha de produção e 10 para fiscal de prevenção de perdas em Samambaia, além de 10 oportunidades para repositor de mercadorias em Águas Claras e quatro para técnico de produção em Ceilândia.

Todos os postos oferecem benefícios, e os interessados podem participar dos processos seletivos cadastrando o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, em dias úteis. Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis no dia atenda ao perfil do candidato, o cadastro permanece ativo e pode ser utilizado em seleções futuras, já que o sistema cruza automaticamente os dados dos profissionais com as exigências das empresas.

Empregadores e empreendedores que desejam anunciar vagas ou utilizar as agências para a realização de entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.