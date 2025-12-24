InícioCidades DF
GDF decreta ponto facultativo em 2 de janeiro de 2026

De acordo com o decreto do Palácio do Buriti, o ponto facultativo não se aplica aos serviços considerados essenciais e determina que esses serviços mantenham escalas de trabalho

GDF decreta ponto facultativo em 2 de janeiro de 2026 - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal estabeleceu 2 de janeiro de 2026 como ponto facultativo na Administração Pública Direta e Indireta do DF. 

De acordo com o decreto, o ponto facultativo não se aplica aos serviços considerados essenciais, como saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalização tributária, comunicação, assistência social, limpeza urbana, fiscalização do consumidor, fiscalização de transporte e de proteção urbanística, além da Força-Tarefa instituída pelo Decreto nº 43.054/2022. Nesses casos, o funcionamento seguirá as orientações das chefias imediatas.

O texto também determina que as unidades responsáveis por atendimentos essenciais à população mantenham escalas de trabalho, a fim de garantir a prestação ininterrupta dos serviços públicos durante o período.

A medida consta no Decreto nº 48.093/2025, publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal na terça-feira (23/11). O decreto entrou em vigor na data de sua publicação e é assinado pelo governador Ibaneis Rocha.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 24/12/2025 08:32
