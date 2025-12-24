InícioCidades DF

Dom Paulo: "Papa Leão XIV busca unir todos que seguem Jesus"

Para ele, o pontificado de Francisco deixou marcas positivas profundas. Papa Leão XIV continua esse legado

Ao falar sobre a Igreja em nível mundial, Dom Paulo comentou a transição vivida após a morte do Papa Francisco - (crédito: Carlos Silva/CB/DA Press)
Ao falar sobre a Igreja em nível mundial, Dom Paulo comentou a transição vivida após a morte do Papa Francisco - (crédito: Carlos Silva/CB/DA Press)

Ao falar sobre a Igreja em nível mundial, Dom Paulo comentou a transição vivida após a morte do Papa Francisco, ocorrida no aniversário de Brasília, e a eleição do Papa Leão XIV. Para ele, o pontificado de Francisco deixou marcas profundas. “O Papa Francisco deu uma grande contribuição à vida e à caminhada da Igreja. Apontou para uma Igreja próxima das pessoas, para as periferias humanas e existenciais, para a questão da ecologia, dos refugiados e dos últimos.”

Sobre o atual pontífice, Dom Paulo avaliou que se trata de um novo estilo, mas em continuidade. “O Papa Leão é um estilo diferente, mais introspectivo, mas com profunda sensibilidade. É um missionário, um homem que continua apontando as grandes questões da humanidade”, afirmou. Segundo o arcebispo, o novo papa também tem se dedicado à unidade da Igreja. “Ele busca unir a Igreja, unir todos aqueles que seguem Jesus Cristo.”

Dom Paulo concluiu destacando que o Natal é um convite à esperança que ultrapassa o âmbito pessoal. “Que a alegria do nascimento de Jesus esteja presente na vida de cada pessoa, das famílias e da sociedade, trazendo esperança de paz, de um mundo melhor e de bem”, afirmou.

 

Por Carlos Silva
postado em 24/12/2025 21:24 / atualizado em 24/12/2025 21:24
