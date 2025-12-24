"Um ano de graça", diz Dom Paulo Cezar sobre 2025

Às vésperas da Missa de Natal na Catedral Metropolitana de Brasília, o arcebispo de Brasília, cardeal Dom Paulo Cezar Costa, destacou 2025 como um “ano de graça” para a Arquidiocese, marcado por peregrinações, fortalecimento da fé e renovação da esperança cristã, durante a celebração do Jubileu — comemorado a cada 25 anos, com foco em perdão e reconciliação. Ao Correio, o cardeal avaliou que o período jubilar deixou um legado espiritual profundo para a Igreja local e para as famílias do Distrito Federal.

Segundo Dom Paulo, milhares de fiéis participaram das peregrinações à Catedral e à Basílica São Francisco, vivendo intensamente o tema proposto pelo Papa Francisco: Peregrinos de Esperança. Para o arcebispo, a vivência jubilar reforçou o sentido da caminhada cristã. “Todos nós somos convidados e relembrados de que a nossa vida é uma grande peregrinação. Nós somos peregrinos neste mundo, mas peregrinos com o coração cheio de esperança”, disse. Ele ressaltou que essa esperança tem um centro muito claro para os cristãos: “Nossa esperança é esse menino de Belém que celebramos hoje. Jesus é a grande esperança da nossa vida”.

Dom Paulo avaliou que o Jubileu impactou positivamente toda a Arquidiocese de Brasília, tanto na dimensão espiritual quanto pastoral. Entre os frutos concretos, destacou o fortalecimento das vocações sacerdotais. “Estamos acolhendo, para iniciar o processo de formação presbiteral no próximo ano, 32 novos jovens. Quinze estão passando do propedêutico para a filosofia.”

O cardeal também enfatizou o engajamento das pastorais e movimentos. “Se nós olharmos todo o movimento da arquidiocese, pastorais, movimentos, todo mundo animado, caminhando com alegria e esperança. Foi um ano de muita graça para a vida das pessoas, para a vida da arquidiocese e para a vida da cidade”, disse.