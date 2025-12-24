Verão no DF terá calor intenso, mas chuvas seguem dentro da média

A temperatura neste Natal pode chegar aos 30°C, com mínima em torno dos 20°C - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Brasilienses, preparem os óculos de sol, os chapéus e os guarda-chuvas, porque o verão promete dias de calor intenso intercalados com períodos de chuva no Distrito Federal. Iniciada no último domingo, a estação, que vai até 20 de março de 2026, deve registrar temperaturas elevadas e precipitações ao longo dos próximos três meses, com volumes dentro da normalidade climatológica, entre 500 e 600 milímetros.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura neste Natal pode chegar aos 30°C, com mínima em torno dos 20°C. Ao longo da tarde e da noite, o céu deve permanecer com muitas nuvens e há possibilidade de chuvas isoladas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 90%. Já para o fim de semana antes do réveillon, a expectativa é de ainda mais calor, com temperaturas que podem alcançar os 32°C no Distrito Federal, também acompanhadas da probabilidade de precipitação.

De acordo com o Inmet, a formação frequente de canais de umidade, responsáveis por transportar ar úmido da Amazônia para outras regiões, e a atuação das Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) favorecem a alimentação da umidade no Centro-Oeste. Diante desse cenário, a meteorologista do Inmet Tatiana Paz explica que a expectativa é de um verão com chuvas dentro da média climatológica.

"Recomendamos que, em caso de chuvas mais intensas, a população evite sair de casa até o fim da condição mais severa e não transite por áreas sujeitas a alagamentos. Pode ser que tenhamos épocas com previsão de tempestades com rajadas de vento", alerta a especialista.

Apesar da previsão de um aumento médio de cerca de meio grau nas temperaturas neste verão, os valores não devem atingir os extremos registrados no ano passado. Ainda assim, em dias de calor intenso, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Tatiana orienta que as pessoas evitem a exposição direta ao sol, especialmente no período mais quente do dia, entre as 14h e as 16h, quando a umidade relativa do ar costuma ficar mais baixa e há maior risco de insolação e desidratação.

"Se for necessário se expor, deve-se usar bastante protetor solar, procurar áreas de sombra e utilizar bonés ou chapéus. Além disso, é fundamental manter uma boa hidratação ao longo do dia", reforça.

Para que a população possa se prevenir diante de mudanças bruscas no tempo, o Inmet emite avisos meteorológicos diariamente, em seu portal oficial, que são constantemente atualizados e refinados. Os comunicados servem como orientação sobre a ocorrência de chuvas intensas, elevação das temperaturas e queda da umidade, indicando os níveis de atenção e risco para cada região do país.

