PMDF intervém em tentativa de infanticídio e suicídio no DF

Mulher tentou ferir a si mesma e a filha, de dois meses - (crédito: Divulgação)

Nesse sábado (27/12), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou uma intervenção técnica e decisiva no bairro de Bela Vista em São Sebastião no caso de uma mulher, em surto psicótico, que se trancou, com a filha de dois meses de idade, no banheiro de uma residência. Munida de uma faca e outro objeto cortante, a autora proferia ameaças contínuas de morte contra a própria vida e contra a integridade da recém-nascida, recusando-se a colaborar com as ordens iniciais de parada.

Diante da situação, que evoluiu para um cenário de tentativa de infanticídio, os policiais militares iniciaram o protocolo de negociação. Em um momento de abertura parcial da porta, a equipe conseguiu retirar a faca que estava em posse da mulher, mas ao ser conduzida para um cômodo adjacente, a autora sacou um estilete e tentou ferir a si mesma e ao bebê.

Com o apoio das demais equipes policiais, segundo a corporação, foi usada a força moderada para imobilizar a agressora e resgatar a criança de forma segura, cessando imediatamente o perigo. Depois, o Corpo de Bombeiros Militar prestou os primeiros socorros e conduziu ambas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foram constatados ferimentos nos pulsos da genitora, enquanto a criança passou por avaliação pediátrica.

Finalizados os cuidados médicos, a autora foi encaminhada à delegacia de polícia para a lavratura do auto de prisão e a adoção das providências legais cabíveis. A recém-nascida foi entregue à avó sob as devidas cautelas legais.