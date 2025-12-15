Imprudência: mulher embriagada e sem carteira colide contra muro em São Sebastião

Prisão de mulher por embriaguez ao volante ocorreu na madrugada do último sábado (13) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma mulher, sob efeito de álcool, colidiu contra o muro de uma residência no bairro São Francisco, em São Sebastião, próximo à Escola Chicão. Além de alcoolemia, equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) constataram que ela não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), portava uma identidade falsa e conduzia um veículo com irregularidades administrativas. Apesar do susto, ninguém se feriu.

No local da ocorrência, os policiais identificaram a vítima, moradora da residência, assim como a autora do delito. Dentro do carro, também havia uma testemunha. Imagens mostram que o veículo deu ré e atingiu um dos cômodos da casa, abrindo um buraco no muro e atingindo um armário. A frente do automóvel também foi danificada. O caso ocorreu na madrugada desse sábado (13/12).

Durante a abordagem, foi verificado que a condutora apresentava sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica e não possuía CNH. Submetida ao teste de etilômetro, foi constatada a presença de álcool em seu organismo, contabilizando 0,88 mg/L — quantidade 22 vezes acima do limite permitido. Em razão do comportamento alterado apresentado durante a ocorrência, foi necessário o apoio de outra equipe policial para a condução dos procedimentos.





A ocorrência foi encaminhada à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), que a autuou em flagrante por embriaguez ao volante, falta de habilitação, falsa identidade e sinistro de trânsito sem vítima. O veículo envolvido foi apreendido administrativamente pela PMDF e encaminhado ao depósito.

