Secretaria de saúde do DF implanta novo exame de sangue; conheça

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) passou a oferecer um novo exame de sangue que amplia a precisão dos diagnósticos e fortalece a segurança na avaliação clínica dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A eletroforese analisa a distribuição das principais proteínas séricas do organismo e contribui para a identificação de alterações associadas a diferentes condições clínicas.

O exame funciona como um mapa do perfil proteico do paciente, ao mostrar como as proteínas estão distribuídas. Ele pode apontar alterações que indicam doenças, muitas delas difíceis de detectar em exames laboratoriais convencionais. A ferramenta é útil para compreender, principalmente, o funcionamento do sistema imunológico, do fígado e dos rins, além de permitir o acompanhamento mais preciso de usuários com doenças crônicas.

“Com a nova tecnologia, os pacientes passam a contar com diagnósticos mais rápidos e confiáveis, o que melhora o acompanhamento médico, ajuda na definição do tratamento e amplia o acesso da população a exames modernos e de alta complexidade”, diz o biomédico Samuel Dias, da SES-DF.

O teste é processado na Central de Exames Especializados, no Núcleo de Patologia Clínica (Nupac) do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde já foram feitos mais de mil exames desde a implantação, neste final de ano. As solicitações podem ser feitas por qualquer unidade da rede pública, com coletas realizadas nas unidades básicas de saúde (UBSs) e em laboratórios regionais e hospitalares.