Secretaria de Saúde disponibiliza 10 mil doses contra o HPV no DF

09/12/.2025 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades. HUB recebe a primeira remessa da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratorio (VSR) - Reduzir casos de Bronquiolite. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Com aplicação prevista até o fim deste ano, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) prorrogou a distribuição da vacina contra o papilomavírus humano (HPV) até 30 de junho de 2026. O imunizante previne verrugas genitais e alguns tipos de câncer, como os de útero, pênis, boca, ânus e laringe, e pode ser aplicado em todos os adolescentes de até 19 anos.

O HPV é sexualmente transmissível, e a vacina que combate o vírus é prevista no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças de 9 a 14 anos. Mas, desde março deste ano, a SES-DF ampliou o público para jovens de até 19 anos, com a aplicação de 4,5 mil doses na faixa etária desde então. Atualmente, a SES conta com cerca de 10 mil doses disponíveis em 100 locais de vacinação.

O objetivo da Secretaria é alcançar a imunização de 90% dos adolescentes de 15 a 19 anos, com estimativa de aplicação de mais de 40 mil vacinas contra o HPV. A imunização é feita em dose única e protege contra quatro tipos do vírus, que previnem, ao todo, 90% das verrugas genitais e 70% dos casos de câncer de colo do útero.

A vacina é segura e contraindicada apenas para pessoas com histórico de hipersensibilidade grave, alergia à levedura ou gestantes. É recomendado que os jovens que apresentam doenças febris agudas, moderadas ou graves aguardem a melhora do quadro.