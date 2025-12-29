Renan evita detalhes sobre saúde de Bolsonaro após visita a hospital

O vereador Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro, levou revistas de palavras cruzadas para o pai preso na PF - (crédito: AFP)

Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), falou brevemente com a imprensa na tarde desta segunda-feira (29/12), ao deixar o hospital DF Star, em Brasília, onde o pai está internado. Ele evitou dar detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente e ressaltou que se trata de uma situação delicada.

“É uma cirurgia meio complicadinha. O pai não tá bem, né? Se estivesse bem, não estaria passando por isso”, afirmou Renan, interrompendo a entrevista antes de responder a outras perguntas sobre a presença de familiares no hospital. Ele confirmou apenas que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro permanece acompanhando o marido durante a internação.

Leia também: Bolsonaro passa por novo procedimento para tratar crise de soluço

Ontem, a equipe médica divulgou boletim informando que Jair Bolsonaro será submetido a um novo procedimento anestésico ainda nesta segunda-feira. A intervenção tem como objetivo tentar controlar uma crise persistente de soluços que vem afetando o ex-presidente.

No sábado (27/12), Bolsonaro passou por um bloqueio anestésico do nervo frênico no lado direito do corpo. Esse nervo, localizado na região da coluna cervical, é responsável pelo controle do diafragma e está diretamente associado aos espasmos involuntários que provocam o soluço.

Após dois dias em observação, os médicos optaram por repetir o procedimento, desta vez no lado esquerdo, seguindo o protocolo clínico indicado para casos semelhantes.