Programa do TJDFT leva mais de 500 estudantes para conhecer o sistema judiciário

Com o programa Conhecendo a Justiça do DF, 573 alunos do ensino fundamental conheceram a sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) em 2025. A iniciativa foi desenvolvida por meio da Escola de Formação Judiciária (EjuDFT), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEEDF). O objetivo é que os jovens se aproximem dos direitos e deveres de forma leve e prática.

O programa foi lançado pela Corte no dia 11 de abril e convida os estudantes do ensino fundamental, das redes públicas e privadas, a conhecerem o sistema judiciário e a importância dele para a sociedade. A iniciativa recebeu 573 alunos de diversas regiões administrativas do DF, além de duas edições especiais voltadas aos filhos de servidores e magistrados do Tribunal, que contaram com 320 jovens.

As visitas dos alunos começam com um lanche no auditório Sepúlveda Pertence, na sede do TJDFT, onde os estudantes recebem as orientações sobre as instalções que irão conhecer. A experiência é guiada pelo presidente do Tribunal, desembargador Waldir Leôncio Júnior, que pergunta a alguns estudantes sobre o que esperam da visita.

Nela, os alunos têm a chance de conhecer o Tribunal de Júri, onde participam de uma simulação de uma audiência com os servidores e magistrados do órgão. A experiência inclui uma visita às instalações do AuroraLab, onde elaboram ideias e ações focadas em campanhas e comunicação, e no Memorial TJDFT, para o reconhecimento da história da justiça local.

O Tribunal informa, também, que, com o programa de incentivo aos estudantes do ensino fundamental, reafirma “o compromisso com a formação cidadã e com a construção de uma sociedade mais consciente”. “Conhecendo a Justiça não apenas aproxima os estudantes do funcionamento do Judiciário, mas também desperta neles valores de responsabilidade, respeito e Justiça, fortalecendo o vínculo entre a instituição e a comunidade escolar”.



