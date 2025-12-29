PMDF localiza homem que estava foragido desde o saidão de Natal

PMDF realizou a abordagem nesta segunda-feira (29/12), por volta das 11h, no Setor Comercial Sul - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Por Luiz Francisco*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou um homem de 38 anos que estava foragido do sistema prisional desde o dia 26 de dezembro, data do fim do prazo de retorno do saidão de Natal. O suspeito foi localizado no Setor Comercial Sul, por volta das 11h, nesta segunda-feira (29).

A ação foi feita pela equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 21) que realizava patrulhamento na quadra 5 do Setor Comercial Sul - de acordo com denúncias, uma área conhecida pela intensa movimentação de tráfico de drogas e concentração de usuários.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a PMDF, ao visualizar alguns indivíduos em atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem preventiva. No início, nada de ilícito foi localizado com os suspeitos, no entanto, ao consultar os sistemas da polícia, os militares identificaram um homem que estava foragido do sistema prisional. O indivíduo possui um mandado de prisão em aberto e 26 anos de pena para cumprir.

Após a abordagem, o foragido foi levado à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, para as medidas cabíveis.