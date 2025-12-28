Morre idealizador do sanduíche "Bomba" no Guará, aos 68 anos

Marcelo Magalhães Poli enfrentava problemas de saúde e deixa legado no esporte e na gastronomia do Guará - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Marcelo Magalhães Poli morreu aos 68 anos, vítima de problemas de saúde. A informação foi divulgada por amigos. Reconhecido por sua atuação no esporte e na gastronomia do Guará, no Distrito Federal, Marcelo deixa um legado marcado pelo empreendedorismo e pela participação ativa na vida comunitária da região.

Ex-presidente do Clube de Regatas Guará, Marcelo destacou-se também fora das quadras como empresário ao criar os restaurantes Marrom Glacê e Hora Extra, que se tornaram referências no Guará durante as décadas de 1980 e 1990. Foi também idealizador do sanduíche “Bomba”, que ganhou popularidade e se tornou símbolo de uma época.

O velório será realizado neste domingo (28/12), na Capela 2 do Cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás, das 14h às 17h. Familiares, amigos e pessoas que conviveram com Marcelo são esperados para prestar as últimas homenagens.