Inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA) abrem segunda (5/1) no DF

EJA é uma oportunidade para pessoas que não puderam iniciar ou concluir seus estudos - (crédito: Jotta Casttro, Ascom/SEEDF)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) abre, a partir de segunda-feira (5/01), as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), iniciativa voltada para pessoas que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir a educação básica. O cadastro pode ser feito até 16/01 pelo telefone 156, opção 2, ou pelo site da SEEDF; no ambiente virtual, os interessados têm acesso à lista completa das unidades escolares que ofertam a EJA, o que permite a escolha da escola mais próxima da residência ou do local de trabalho.

A EJA é considerada uma ferramenta estratégica para a inclusão educacional e social, e de acordo com a SEEDF, a modalidade tem papel fundamental na trajetória de milhares de estudantes que buscam novas oportunidades pessoais e profissionais por meio da educação.

“É uma oportunidade de transformação social para milhares de pessoas que, por diversos motivos, não puderam iniciar ou concluir seus estudos. Nosso compromisso é garantir não apenas o acesso, mas a permanência e a inserção desses estudantes no mundo do trabalho”, afirma a diretora da Educação de Jovens e Adultos (DIEJA), Lilian Sena.

Outras informações podem ser obtidas junto à Diretoria de Educação de Jovens e Adultos (DIEJA) da SEEDF, pelo telefone 3318-2913.

*Com informações da Agência Brasília