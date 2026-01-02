Roberto Carlos perde a paciência em show e dá bronca no público

Roberto Carlos acabou interrompendo sua apresentação no Caxias Festival, realizado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no último domingo (28), após se incomodar com a atitude de alguns fotógrafos posicionados em frente ao palco.
O momento foi registrado em vídeo por pessoas da plateia.
Nas imagens, o cantor aparece visivelmente irritado ao perceber que profissionais conversavam durante o show.
De acordo com a leitura labial feita pelo especialista Velloso, o artista teria dito: "Eu vou mandar tirar". Em seguida, ainda teria ironizado a situação ao gritar:
"Você não quer uma cerveja para bater esse papo aí?". Na sequência, reforçou a reclamação: "Isso não é lugar de bater papo não. Eu tô cantando aqui, se atenta."
Além do episódio no festival, Roberto Carlos também esteve recentemente na programação da TV Globo.
No próprio dia 28, foi ao ar a edição mais recente de seu tradicional especial de fim de ano, que contou com participações de artistas como Supla, João Gomes e Fafá de Belém no palco.
