Homem é preso em flagrante após manter idosos em cárcere privado

O autor do crime estava em posse de cocaína - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante após manter dois idosos, de 71 e 64 anos, em cárcere privado no Setor Veredas, em Brazlândia. Os policiais militares do 16º Batalhão fizeram a prisão por volta das 17h30, depois que uma das vítimas do crime escapou da situação e pediu socorro.

O caso ocorreu na quinta-feira (1º/1). Os relatos dos idosos indicam que o agressor invadiu a residência, fez ameaças de morte e impediu a saída dos moradores.

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram o suspeito na residência. Após a abordagem, apesar da reação agressiva e resistente do criminoso, os policiais conseguiram efetuar a prisão e apreender uma porção de cocaína e um aparelho celular que estavam em posse do autor.

O agressor foi conduzido à 18ª Delegacia de Polícia, onde foi constatado que ele já havia sido preso anteriormente. O homem tinha passagens por tráfico, roubo, furto, ameaça e direção sem habilitação.