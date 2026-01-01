InícioCidades DF
Réveillon

Primeiro dia do ano na Esplanada continua agitado com mais shows 

A Esplanada dos Ministérios recebe shows de diversos artistas, como Murilo Huff, Ana Castela e a banda Calcinha Preta

Esplanada dos Ministérios continua agitada com mais shows no primeiro dia do ano - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
Esplanada dos Ministérios continua agitada com mais shows no primeiro dia do ano - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Esta quinta-feira (1/1), o primeiro dia de 2026, também é marcado por mais shows na Esplanada dos Ministérios. O after da comemoração do réveillon contou com apresentações de cantores como Adriana Samartine, Murilo Huff, Ana Castela e Calcinha Preta. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O comerciante ambulante Antônio Monteiro da Silva, de 62 anos, aproveitou o início de um novo ano para faturar um dinheiro a mais vendendo alguns produtos como bebidas, doces e capas de chuva. "Hoje eu já vendi muita capa de chuva. As pessoas não querem perder o evento por nada, então compraram as capas para se proteger", afirmou. 

Além das capas, o outro carro-chefe das vendas de Monteiro são os chapéus inspirados na cantora Ana Castela. "Agora que a chuva deu uma trégua, as vendas dos chapéus vão começar. Se tudo der certo, vai vender como água", disse. Segundo o comerciante, ele acompanha os shows da cantora para vender os itens, e toda vez esgota o estoque. 

Lautimila Rodrigues, 46, sabe bem do que Antônio está falando. Moradora de Aparecida de Goiânia, está em Brasília unicamente para a sua filha de sete anos, Helena Cristina, poder assistir ao show de Ana Castela. A pequena estava muito animada para ver sua cantora favorita. "Eu tô muito ansiosa e só estou aqui por ela. Estou muito feliz de estar aqui", afirmou.

01.01.2026. Mariana Campos CB/DA Press. Primeiro dia do ano .. marcado por shows em grande festa CelebraDF, na Esplanada dos Minist..rios. Lautimila Rodrigues e Helena Cristina
Mãe e filha se preparam para assistir ao show de Ana Castela (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Além de Ana Castela, a banda Calcinha Preta também atraiu muitas pessoas para acompanhar o show. Laura Viana, 26, se preparou com uma capa de chuva para garantir a presença. "Nunca se sabe quando vou ter outra oportunidade de assistir ao Calcinha Preta de graça. Não saio daqui nem com um pé d'água", brincou. Apesar da motivação inicial, ela confessa que o horário do show pode ser um empecilho. "Apesar de gostar muito da banda, ter que esperar até às 2h pode ser cansativo. Vamos ver se vamos aguentar", comentou. 

01.01.2026. Mariana Campos CB/DA Press. Primeiro dia do ano .. marcado por shows em grande festa CelebraDF, na Esplanada dos Minist..rios. Laura Viana e Joyce Kelly
Laura Viana e Joyce Kelly: chuva não atrapalhou (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Saiba Mais

  • Mãe e filha se preparam para assistir ao show de Ana Castela
    Mãe e filha se preparam para assistir ao show de Ana Castela Foto: Mariana Campos/CB/D.A Press
  • Laura Viana e Joyce Kelly: chuva não atrapalhou
    Laura Viana e Joyce Kelly: chuva não atrapalhou Foto: Mariana Campos/CB/D.A Press
  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 01/01/2026 23:19
SIGA
x