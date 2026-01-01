Primeiro dia do ano na Esplanada continua agitado com mais shows 

Esplanada dos Ministérios continua agitada com mais shows no primeiro dia do ano - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Esta quinta-feira (1/1), o primeiro dia de 2026, também é marcado por mais shows na Esplanada dos Ministérios. O after da comemoração do réveillon contou com apresentações de cantores como Adriana Samartine, Murilo Huff, Ana Castela e Calcinha Preta.

O comerciante ambulante Antônio Monteiro da Silva, de 62 anos, aproveitou o início de um novo ano para faturar um dinheiro a mais vendendo alguns produtos como bebidas, doces e capas de chuva. "Hoje eu já vendi muita capa de chuva. As pessoas não querem perder o evento por nada, então compraram as capas para se proteger", afirmou.

Além das capas, o outro carro-chefe das vendas de Monteiro são os chapéus inspirados na cantora Ana Castela. "Agora que a chuva deu uma trégua, as vendas dos chapéus vão começar. Se tudo der certo, vai vender como água", disse. Segundo o comerciante, ele acompanha os shows da cantora para vender os itens, e toda vez esgota o estoque.

Lautimila Rodrigues, 46, sabe bem do que Antônio está falando. Moradora de Aparecida de Goiânia, está em Brasília unicamente para a sua filha de sete anos, Helena Cristina, poder assistir ao show de Ana Castela. A pequena estava muito animada para ver sua cantora favorita. "Eu tô muito ansiosa e só estou aqui por ela. Estou muito feliz de estar aqui", afirmou.

Mãe e filha se preparam para assistir ao show de Ana Castela (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Além de Ana Castela, a banda Calcinha Preta também atraiu muitas pessoas para acompanhar o show. Laura Viana, 26, se preparou com uma capa de chuva para garantir a presença. "Nunca se sabe quando vou ter outra oportunidade de assistir ao Calcinha Preta de graça. Não saio daqui nem com um pé d'água", brincou. Apesar da motivação inicial, ela confessa que o horário do show pode ser um empecilho. "Apesar de gostar muito da banda, ter que esperar até às 2h pode ser cansativo. Vamos ver se vamos aguentar", comentou.



Laura Viana e Joyce Kelly: chuva não atrapalhou (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)



