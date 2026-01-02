InícioCidades DF
Porte de armas

PMDF prende homem por porte de arma artesanal em Santa Maria

Ocorrência sinalizou uma situação de agressões físicas e verbais entre parentes em região administrativa do DF

Apreensão e prisão ocorreram em Santa Maria, no Distrito Federal - (crédito: Divulgação)
Apreensão e prisão ocorreram em Santa Maria, no Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

Na noite desta quinta-feira (1°/01) uma equipe de policiais militares do 26° Batalhão foi acionada para atender uma ocorrência de conflito familiar na QR 118, em Santa Maria. O chamado, realizado via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), indicava uma situação de agressões físicas e verbais entre parentes no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • Leia também: PM apreende armas, munições e drogas após perseguição em Ceilândia

  • Polícia Militar apreende adolescente em Sobradinho

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais foram recebidos por uma moradora da residência que informou que uma das partes envolvidas na discussão havia fugido do local. Segundo o depoimento, a fuga ocorreu porque o homem, companheiro de sua prima, possuía uma arma de fogo guardada no imóvel. 

Diante da gravidade da denúncia e visando garantir a integridade de todos os presentes, a equipe policial militar realizou uma busca minuciosa no interior da residência. Durante o procedimento, os policiais conseguiram localizar uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .38.

O autor da posse do armamento recebeu voz de prisão imediatamente e foi conduzido à Delegacia de Polícia para o registro do flagrante e a adoção das medidas legais cabíveis.

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/01/2026 08:42
SIGA
x