PMDF prende homem por porte de arma artesanal em Santa Maria

Na noite desta quinta-feira (1°/01) uma equipe de policiais militares do 26° Batalhão foi acionada para atender uma ocorrência de conflito familiar na QR 118, em Santa Maria. O chamado, realizado via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), indicava uma situação de agressões físicas e verbais entre parentes no local.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais foram recebidos por uma moradora da residência que informou que uma das partes envolvidas na discussão havia fugido do local. Segundo o depoimento, a fuga ocorreu porque o homem, companheiro de sua prima, possuía uma arma de fogo guardada no imóvel.

Diante da gravidade da denúncia e visando garantir a integridade de todos os presentes, a equipe policial militar realizou uma busca minuciosa no interior da residência. Durante o procedimento, os policiais conseguiram localizar uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .38.

O autor da posse do armamento recebeu voz de prisão imediatamente e foi conduzido à Delegacia de Polícia para o registro do flagrante e a adoção das medidas legais cabíveis.



