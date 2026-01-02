InícioCidades DF
Criança cai da janela de prédio em Águas Claras

Bombeiros foram acionados no fim da tarde desta sexta-feira (2/01) para atender ocorrência de queda na Rua 21 Sul. Vítima é levada a hospital de referência

Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência às 17h31 desta sexta (2/01) - (crédito: Agência Brasília)
Uma criança caiu da janela de um prédio na Rua 21 Sul, em Águas Claras, no fim da tarde desta sexta-feira (2/01). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 17h31 para atender a ocorrência de queda de altura.

Após avaliação no local e regulação médica, a vítima foi encaminhada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital de referência.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A polícia está no local realizando a perícia.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 02/01/2026 20:15
