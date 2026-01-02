PMDF resgata lobo-guará debilitada no Paranoá

Equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e equipe do Hospital Veterinário da Fauna Silvestre (HFAUS). - (crédito: Reprodução: Polícia Militar Ambiental (BPMA))

Nesta sexta-feira (2), durante patrulhamento ambiental realizado na região do PAD-DF (Paranoá), uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi abordada por um pedestre, que relatou que havia um lobo-guará extremamente debilitado em seu galinheiro, por aproximadamente uma semana.

A equipe foi ao endereço informado e constatou que se tratava de uma fêmea de lobo-guará em visível estado de debilidade, apresentando sinais evidentes de exaustão.

Os policiais militares ambientais realizaram o resgate do animal, adotando os procedimentos de segurança e bem-estar animal.

Após o resgate, o animal foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Fauna Silvestre (HFAUS), onde ficou sob responsabilidade de equipe especializada para os cuidados clínicos necessários.

Ao encontrar um animal silvestre em situação de risco, a Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal orienta que a população acione a PM pelo telefone 190.