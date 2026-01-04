Inscrições para o Programa de Voluntários Família Protegida seguem até 20 de janeiro

Podem participar do programa pessoas com mais de 18 anos - (crédito: Divulgação/Sefami-DF)

Estarão abertas, até 20 de janeiro, no portal da Secretaria da Família (Sefami-DF), as inscrições para o Programa de Voluntários Família Protegida. Podem participar pessoas maiores de 18 anos interessadas em contribuir com ações sociais e comunitárias. O programa é gratuito e oferece certificação.

A iniciativa é voltada à mobilização de cidadãos e lideranças comunitárias para a promoção da cultura de paz, da convivência familiar saudável e da prevenção à violência em todo o DF. A capacitação integra as ações do projeto Família Protegida e está amparada pela Lei nº 6.857/2021, que institui o Programa de Incentivo ao Voluntariado no DF.

A proposta é formar uma rede de voluntários capacitados para atuar de forma educativa e preventiva nas comunidades, fortalecendo vínculos familiares e estimulando o engajamento social. Os voluntários inscritos participarão de um workshop de capacitação, que será realizado no dia 24 de janeiro, no auditório da Sefami-DF, com carga horária de seis horas.

A expectativa é capacitar 100 voluntários, criar um banco de talentos sociais do projeto Família Consciente e ampliar as ações de prevenção e fortalecimento familiar nas regiões administrativas do DF.

Programação



A programação inclui palestras e oficinas sobre o papel do voluntariado na transformação social, escuta ativa, mediação de conflitos, cultura de paz e construção de ações comunitárias. Após a etapa de formação, os participantes atuarão no apoio a campanhas educativas, palestras e eventos comunitários, sempre sob a supervisão técnica da secretaria.

As ações abordarão temas como convivência familiar, respeito mútuo, prevenção à violência doméstica, proteção infantil e valorização dos vínculos familiares. Ao final do programa, as pessoas receberão certificado de participação e capacitação em voluntariado social, com registro das horas dedicadas, conforme previsto na legislação.