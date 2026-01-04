Erika Hilton acusa X e Grok de criar imagens eróticas com crianças

Para Erika Hilton é importante que haja legislação específica para mulheres no âmbito do assédio - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Erika Hilton acusou a rede social X, antigo Twitter, e a ferramenta Inteligencia Artificial da plataforma, Grok, de criar imagens eróticas de mulheres e crianças sem o consentimento. Em uma publicação, neste domingo (04/01), a deputada afirmou que vai denuciar ao Ministério Público Federal e à Agência Nacional de Proteção de Dados e pede que a IA seja desabilitada no Brasil.

"Basta um usuário pedir ao 'grok', que a inteligência artificial integrada ao X, alterará digitalmente qualquer foto publicada. Inclusive, trocando as roupas de mulheres e meninas por biquínis ou tornando-as sugestivas e eróticas. Isso tudo é CRIME", escreveu Erika no X.

"O direito à imagem é individual, não é transferível por meio dos 'termos de uso' de uma rede social e a distribuição em massa de pornografia infantil por uma inteligência artificial integrada a uma rede social ultrapassa todos os limites.Por isso, estou solicitando que o Grok e toda função de inteligência artificial da rede X sejam DESABILITADOS em todo o território nacional até que tudo seja devidamente investigado", conclui.

O motivo? Ambas estão gerando, e publicando abertamente, imagens eróticas de mulheres e CRIANÇAS reais, sem consentimento algum.… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 4, 2026

Em seguida, a deputada respondeu a um perfil que questionava o direito de imagem na plataforma após publicar uma foto. "Oi, não funciona assim não. Se o perfil for aberto a foto publicada pode ser reproduzida em contextos neutros, jornais fazem isso toda hora, por exemplo. Alterar a foto, seja por IA ou não, pra gerar conteúdo erótico, vexatório ou até pornograf*a infant*l, aí é crime mesmo", disse Erika.