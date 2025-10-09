Bisneto de JK assume Secretaria da Juventude no DF: "Uma missão coletiva"

O bisneto de Juscelino Kubitschek, André Octavio Kubitschek, tomou posse como titular da recém-criada Secretaria da Juventude do Distrito Federal, em cerimônia no Palácio do Buriti, nesta quinta-feira (9/10). A nova pasta foi desmembrada da antiga Secretaria da Família e Juventude, com objetivo de dar mais autonomia para a formulação e execução de políticas voltadas ao público jovem.

Durante seu discurso de posse, André Kubitschek destacou a importância de políticas voltadas à juventude. “Este momento não é apenas uma solenidade ou uma posse, é o início de uma missão coletiva com e para a juventude do Distrito Federal. Precisamos dar prioridade máxima a metas claras, com execução rápida e eficaz, para fortalecer a nossa juventude”, afirmou.

Ele também ressaltou desafios sociais enfrentados pelos jovens. “A faixa etária entre 15 e 29 anos concentra a maior taxa de mortalidade por homicídio, acidentes de trânsito e dependência química”, ressaltou o novo titular da pasta.

Kubitschek detalhou ainda os programas que pretende fortalecer. “Queremos dar continuidade aos programas Pro Jovem Digital e Jovem Candango, capacitando jovens em situação de vulnerabilidade para ingressarem no mercado de trabalho. Vamos também envolver empresas para oferecer experiências práticas, ampliando oportunidades de estágio e trainees nas mais diversas áreas”, afirmou.

O governador Ibaneis Rocha participou da cerimônia e garantiu apoio ao novo secretário. “Tenho muita admiração pelo trabalho que os jovens desenvolvem em nossas secretarias. André vai ter todo o nosso apoio, e tenho certeza de que fará uma excelente gestão à frente da Secretaria da Juventude”, disse.

O empresário e presidente do PSD-DF, Paulo Octavio falou com emoção sobre a posse de André Kubitschek. “Como pai, é uma sensação única ver André assumir a Secretaria da Juventude. Fico emocionado porque aqui nesse palácio eu já passei por vários momentos. O sentimento que fica é de extremo orgulho”, disse.

O presidente da Câmara Legislativa do DF, Wellington Luiz, ressaltou o impacto da nova pasta. “É um prazer ver a juventude recebendo atenção especial, diferente de governos anteriores. A atuação de André Kubitschek trará orgulho à população, consolidando projetos importantes para o desenvolvimento social e econômico dos jovens”, declarou.

Rodrigo Delmasso permanece à frente das políticas voltadas à família, enquanto as ações de juventude passam a ser conduzidas por estrutura própria. Entre as prioridades da nova pasta estão programas de empregabilidade, capacitação profissional, incentivo ao empreendedorismo, cultura, lazer e participação social. A secretaria também prevê parcerias com escolas públicas, universidades e o setor produtivo, reativação de fóruns regionais de juventude e lançamento de editais para apoio a projetos culturais e esportivos.









