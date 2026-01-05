InícioCidades DF
Crime

Mulher é vítima de tentativa de feminicídio no Paranoá

Testemunhas relataram discussões entre os envolvidos e o uso de faca. Autor do crime não foi identificado

Agressor está foragido e peritos da 6ª Delegacia de Polícia investigam o caso - (crédito: Amanda Sales)
Agressor está foragido e peritos da 6ª Delegacia de Polícia investigam o caso - (crédito: Amanda Sales)

Na madrugada dessa segunda-feira (5/1), ocorreu uma tentativa de feminicídio na Q 30, Conjunto A, na região administrativa do Paranoá. A vítima é uma mulher de 26 anos, que foi encontrada gravemente ferida na região do abdômen.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • Leia também: Homem que tentou matar mulher com retrovisor de carro é preso

  • Homem é preso por tentativa de feminicídio após atirar contra a esposa

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhada em estado crítico ao Hospital Regional do Paranoá (HRP). Testemunhas relataram que houve uma intensa discussão momentos antes do crime e que foi utilizada uma faca durante a agressão. O autor não foi identificado.

Diante disso, a Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) está em diligências neste momento para localizá-lo, enquanto a 6ª Delegacia de Polícia (DP) está investigando o crime.

Saiba Mais

 


  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/01/2026 14:53 / atualizado em 05/01/2026 14:53
SIGA
x