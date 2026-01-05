Mulher é vítima de tentativa de feminicídio no Paranoá

Agressor está foragido e peritos da 6ª Delegacia de Polícia investigam o caso - (crédito: Amanda Sales)

Na madrugada dessa segunda-feira (5/1), ocorreu uma tentativa de feminicídio na Q 30, Conjunto A, na região administrativa do Paranoá. A vítima é uma mulher de 26 anos, que foi encontrada gravemente ferida na região do abdômen.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhada em estado crítico ao Hospital Regional do Paranoá (HRP). Testemunhas relataram que houve uma intensa discussão momentos antes do crime e que foi utilizada uma faca durante a agressão. O autor não foi identificado.

Diante disso, a Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) está em diligências neste momento para localizá-lo, enquanto a 6ª Delegacia de Polícia (DP) está investigando o crime.

