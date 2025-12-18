Homem é preso por tentativa de feminicídio após atirar contra a esposa

A vítima recebeu atendimento e acompanhamento policial durante todo o procedimento - (crédito: Pacífico)

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio após balear a esposa, na QNR 03, Conjunto H, em Ceilândia. O agressor, que efetuou disparos de arma de fogo contra a companheira e fugiu do local logo após o crime, deixou a vítima ferida caída ao solo. Ela recebeu ajuda de populares até a chegada do socorro.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e equipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) iniciaram patrulhamento na região após relatos de disparos. No local, os policiais encontraram a mulher ferida e colheram informações que apontavam o marido como autor do crime, além de detalhes sobre o veículo utilizado na fuga.

Após coletar os dados preliminares, os militares intensificaram as buscas e passaram a monitorar possíveis rotas de fuga. Em um dos endereços indicados, os militares avistaram um veículo que saiu de forma suspeita. Durante a tentativa de abordagem, um homem desceu do carro e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido poucos metros depois.

O suspeito apresentou comportamento alterado e confessou ser o autor dos disparos contra a esposa. A ocorrência também revelou que outras pessoas teriam auxiliado o homem na tentativa de fuga, sendo todos conduzidos para prestar esclarecimentos.

O criminosos e os demais envolvidos foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional da região, onde permanece consciente e em estado estável.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h

Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)

Subsecretária: 3330- 3109

Assessoria: 3330-3118/3105

Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM)

Telefone: 3330-3116 / 3148

Casa da Mulher Brasileira

Recepção, térreo: 3371-2897

Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637

Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146

Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212



Promotorias nas regiões administrativas do DF

Site: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades

Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT

Telefones: 3343-6086 e 3343-9625— Defensoria Pública do DF



Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765

WhatsApp (61) 999359-0032

E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br

Site: defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica/

Núcleos do Pró-Vítima

Ceilândia

End.: Shopping Popular de Ceilândia – Espaço na Hora

(61) 9 8314-0620 - Horário: 08:00 às 17:00]

Guará

End.: Lúcio Costa QELC Alpendre dos Jovens – Lúcio Costa

End.: Quadra 05, Conjunto 03, Área Especial D – Parque de Obras

End.: Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes, 1º Andar, Salas 111/114

End.: Estação da Cidadania – Céu das Artes, Quadra 113, Área Especial 01

End: Estação Rodoferroviária, Ala Norte, Sala 04 – Brasília/DF

Itapõa End.: Praça dos Direitos, Quadra 203 – Del Lago II(61) 9 8314-063208:00 às 17:00 (61) 9 8314-0632 - Horário:08:00 às 17:00

Taguatinga

End.: Administração Regional de Taguatinga – Espaço da Mulher – Praça do Relógio

Além disso, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), disponibiliza o telefone 125 para receber denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes no Distrito Federal. A ligação é gratuita e o serviço é realizado pela Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca).