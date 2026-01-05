TJDFT declara luto de três dias pela morte de desembargador

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), declarou luto oficial de três dias, a partir de 4 de janeiro, pelo falecimento do desembargador Maurício Silva Miranda. O jurista morreu na manhã do último domingo (4/1), após passar mal durante as festas de fim de ano, em Goiânia.

Segundo a Portaria GPR 3, que determina a homenagem, a Bandeira Nacional, do Distrito Federal e do TJDF ficarão, em todas as edificações da Corte, a meio-mastro.

O sepultamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (5/1), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Na ocasião, o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Waldir Leôncio Júnior, lamentou a perda e destacou as qualidades humanas e profissionais do magistrado. “Era um homem extremamente simples, acessível, humilde, dedicado, operoso, trabalhador, era um exemplo de cidadão. Na verdade, a sociedade perde um grande cidadão, o tribunal perde um grande juiz. E nós, perdemos um grande amigo. Foi-se o Maurício, mas fica a saudade, ficam as lembranças, e isso é o que importa”, afirmou.

