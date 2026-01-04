TJDFT manifesta pesar pela morte do desembargador Maurício Miranda

Segundo o TJDFT, Maurício Miranda participou de mais de mil julgamentos no Tribunal do Júri - (crédito: MPDFT/Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) lamentou a morte do desembargador Maurício Miranda, ocorrida na manhã deste domingo (4/1), enquanto ele estava internado em Goiânia.

Em nota oficial, o presidente da corte, desembargador Waldir Leôncio Júnior, manifestou pesar pela perda do magistrado. O texto destaca a trajetória pessoal e profissional do desembargador, lembrando que ele “foi o primeiro da família a conquistar um diploma de ensino superior”, tendo cursado simultaneamente Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e Economia pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).

A nota também ressalta a atuação acadêmica de Maurício Miranda, que “atuou como professor de Direito Penal por mais de 15 anos em diversas instituições de ensino da capital”.

O TJDFT relembrou ainda a carreira no Ministério Público, onde atuou por mais de três décadas. “Nesse período, participou de mais de mil julgamentos no Tribunal do Júri, sendo reconhecido como um dos promotores mais destacados da cidade”. Ao final, o Tribunal prestou solidariedade aos familiares e amigos.

