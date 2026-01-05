Três locais no DF ficam sem energia nesta terça-feira (6); confira

O fornecimento de energia elétrica será suspenso nesta terça-feira (6) em três regiões administrativas do Distrito Federal: Planaltina, Paranoá e Brazlândia. A ação será para manutenção e melhorias na rede de distribuição e, por isso, o desligamento ocorre para garantir a segurança das equipes de trabalho e da população.

Entre 9h e 15h, o serviço estará indisponível no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia. Já das 10h às 16h, não haverá luz em Planaltina, nas regiões de Arapoanga e Núcleo Rural Rajadinha, KM 15, Quadra 02, Conjunto B; e no Paranoá, no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, DF-250, KM 85, Chácara 08.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Para clientes com deficiência auditiva e de fala, o acesso ao atendimento será pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.