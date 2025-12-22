Endereços do Paranoá e Lago Norte terão corte de energia nesta segunda

Assim que os serviços de manutenção forem finalizados, a rede elétrica voltará a funcionar normalmente - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Moradores de alguns endereços do Paranoá e do Lago Norte terão o fornecimento de energia interrompido nesta segunda-feira (22/12). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a luz da região para manutenção da rede.

No Paranoá, o desligamento temporário vai afetar as áreas da DF-001, Km 15, Núcleo Rural Córrego do Urubu, a partir das 10h às 16h. Na região do Lago Norte a interrupção será no Setor de Mansões Lago Norte, Trecho 1, Chácara 64, Trecho 4 e Chácara Shambala, no mesmo horário. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.