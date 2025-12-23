Endereços do Lago Sul e Brazlândia ficam sem energia nesta terça

Moradores de alguns endereços do Lago Sul e Brazlândia terão o fornecimento de energia interrompido nesta terça-feira (23/12). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a luz da região para manutenção da rede.

No Lago Sul, o desligamento temporário a suspensão ocorrerá das 10h às 16h no Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS) QL 10. Em Brazlândia, o desligamento será das 9h às 14h e vai afetar as áreas do Córrego do Pulador e Olaria, Chácaras 02, 06, 07, 08, 09 e 10; Setor Habitacional Cascalheira; Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Chácaras 07, 08 e 49, Lote 01.

Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.