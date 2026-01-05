Veículo capota e deixa uma pessoa ferida na Asa Norte

Um veículo Renault Kwid, de cor branca, capotou no início da tarde desta segunda-feira (5/1), no Setor de Autarquias Norte, sentido Asa Norte, e deixou uma pessoa ferida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou três viaturas de resgate para a ocorrência. Ao chegarem no local, as equipes de socorro se depararam com o veículo virado, interditaram parcialmente a via, isolando e sinalizando a área.
Segundo o Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/ CBMDF, a vítima, um adulto (sexo não informado), foi avaliada pelas equipes e transportada, consciente e orientada, para o hospital de referência da região.
A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo controle do tráfego e pela guarda do local. Não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente.
Saiba Mais
- Flipar Babosa faz diferença na saúde e na estética
- Flipar Estudo confirma presença humana nas Cataratas do Iguaçu há seis mil anos
- Flipar Mais que um móvel: saiba tudo sobre a cultura das redes de descanso
- Revista do Correio Lançamentos da semana: o que chega à Netflix, Disney+ e Prime Video entre 15 e 21 de janeiro 2026