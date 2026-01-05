InícioCidades DF
Bombeiros resgatam filhote de cachorro preso em tubulação de dez metros

Devido à agitação e à respiração ofegante do animal, as equipes administraram oxigênio suplementar até sua retirada segura. O solicitante da ocorrência manifestou interesse em permanecer com o cão

Cão foi resgatado em tubulação com aproximadamente dez metros de profundidade - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Cão foi resgatado em tubulação com aproximadamente dez metros de profundidade - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou um filhote de cachorro que havia caído em uma tubulação aberta em via pública, com aproximadamente dez metros de profundidade. O fato ocorreu no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, região do Lago Norte, na noite desse domingo (4/1). 

Devido à agitação e à respiração ofegante do animal, as equipes administraram oxigênio suplementar até sua retirada segura, utilizando a técnica mais adequada, não detalhada pelos bombeiros. Confira imagens: 

O filhote, que não apresentava ferimentos aparentes, foi resgatado com sucesso. Após o atendimento, o solicitante da ocorrência manifestou interesse em permanecer com o animal. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do ocorrido.

Por Letícia Mouhamad
postado em 05/01/2026 11:08 / atualizado em 05/01/2026 11:10
