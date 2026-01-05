Cief abre 2 mil vagas de esportes para alunos da rede pública e particular

O Cief é localizado no Setor de Grandes Áreas Sul (SGAS) 907/908 - (crédito: Felipe de Noronha/SEEDF)

Estão disponíveis duas mil vagas gratuitas para a prática de modalidades esportivas, destinadas a crianças e adolescentes de 9 a 17 anos do Distrito Federal. As inscrições são referentes ao ano letivo de 2026, com início em 12 de fevereiro, para aulas de basquete, vôlei, jiu-jitsu, futsal, handebol, musculação, atletismo, beach tennis, skate e natação.

Inicialmente, as vagas são destinadas para estudantes da rede pública. As vagas remanescentes ficam para alunos de escolas particulares e serão abertas no dia 19 de janeiro.

A matrícula deve ser feita presencialmente, na secretaria do Centro Interescolar de Esportes (Cief), no Setor de Grandes Áreas Sul (SGAS) 907/908, com a documentação do estudante e do responsável legal.



Documentos necessários para a matrícula são:

Declaração escolar

Duas fotos 3×4

Cópia do documento do estudante

Cópia do documento do responsável

Cópia do comprovante de residência

Cópia da tipagem sanguínea com fator RH

Documentos necessários para a matrícula do responsável:



Duas fotos 3×4

Cópia do documento de identidade

Cópia do comprovante de residência

Cópia da tipagem sanguínea com fator RH

Cópia do contracheque (somente para servidores da SEEDF)

Centro Interescolar de Esportes



O Centro Interescolar de Esportes (Cief) é uma unidade da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) que dispõe de 18 espaços voltados à prática esportiva, como campos de grama, ginásios, piscina, dojô, sala de musculação, entre outros espaços. O Cied funciona de segunda a quinta-feira, das 9h às 12h30 e das 14h às 16h30.



As aulas ocorrem três vezes por semana, de forma que estudantes podem se inscrever em até duas modalidades, além da musculação.



Os responsáveis dos alunos matriculados também podem fazer atividades esportivas na unidade e devem escolher entre o clube de corrida, musculação e beach tennis.



*Com informações da Agência Brasília

