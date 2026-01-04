Brasília, a capital que encanta pela paisagem e arquitetura

Brasília tem uma das mais belas — e diferentes — paisagens do Brasil. Apesar de não ter um litoral para chamar de seu, a capital reúne diversos conjuntos arquitetônicos que enchem os olhos dos visitantes. Somente em 2025, o DF registrou 100 mil turistas internacionais.

Entre os locais favoritos de Brasília, a Torre de TV se destaca pela sua localização. No topo do Eixo Monumental, ela oferece uma vista plena de todo o Plano Piloto, como constatou o catarinense Mário Sérgio, 50 anos. "Daqui dá para ver toda a cidade, é uma vista maravilhosa. Me surpreendeu bastante", contou.

Sérgio veio a Brasília para passar o ano-novo com a família. Ele disse que achou a cidade diferente de sua terra natal, Brusque, Santa Catarina. "A arquitetura é muito bonita, muito diferente de Brusque. A organização aqui é ímpar, tem os locais certinhos para casas e para os prédios. É um ótimo lugar para passear", disse.

Apesar de não ser a primeira vez na cidade, Carolina Moreira, 32, afirmou que sempre se surpreende ao visitar a capital. "Aqui tem muitos lugares legais para visitar. Eu acho Brasília muito bonita, é sempre bom viajar e visitar minha família aqui", ressaltou.

Ainda na Torre de TV, a família do mineiro Fânio dos Reis, 53, escolheu a capital para passar o réveillon na companhia de amigos. "Eu passei o Natal com a família, em Minas, e a virada ficou reservada para os amigos", comentou. Quando perguntado do que mais gostou em Brasília, ele logo respondeu: "A igreja Dom Bosco foi minha parte favorita. Foi um dos locais mais bonitos que eu já visitei."

Fânio comenta que o céu de Brasília também o encantou. "Olhar o céu é muito gostoso. Diferente de tudo que eu já vi."

Amor

A capital do país também atraiu a atenção das cunhadas Laura Cardoso, 61, e Regina Silva, 64. Naturais de São Paulo, elas escolheram Brasília para acompanhar a virada do ano. Regina já visitou a capital em outras oportunidades e afirmou que ama a cidade. "Eu amo Brasília. Adoro estar aqui", disse. Durante essa viagem, elas passearam por diversos locais com a família. "Já fomos ao Pontão, no Lago Sul, e, agora, estamos passeando no Plano Piloto. É tudo muito lindo", comentou Regina.

A cunhada Laura, por sua vez, é estreante na cidade. Mesmo sem ter conseguido conhecer tudo, ela disse que gostou de passar o recesso em terras brasilienses. "Achei a cidade maravilhosa. É muito bom andar e ver os prédios e o céu, que eu acho lindo", afirmou.

A pouco mais de 2km da torre, está uma dos maiores cartões-postais de Brasília, a Catedral Metropolitana. O monumento, idealizado por Oscar Niemeyer, foi fundado em 1970. Desde então, é reconhecido mundialmente por conta de suas curvas impossíveis. Jasmine Gonçalves, 30, veio a Brasília para curtir as férias com a família da namorada. Apaixonada por arquitetura, ela elegeu a catedral como seu monumento favorito. "Eu achei impressionante ver a catedral de perto. Muito bonita", disse.

Além da arquitetura, ela também comentou sobre o entretenimento que a capital oferece aos turistas. "Pelo que eu já pude ver, tem muitas opções de shows e entretenimento noturno", comentou. Jasmine também afirmou que os museus chamaram sua atenção. "Quero muito visitar os museus da capital. Eu pesquisei e achei todos fenomenais."

O casal Graziela e André Rodrigues passou a virada do ano nos céus. Graziela revelou que, em todo réveillon, eles inovam na forma que vão comemorar. "Este ano, chegamos no aeroporto e procuramos algum voo que ainda estaria nos céus durante a virada, e o único era Brasília", afirmou.

Pela primeira vez na capital, o roteiro turístico foi improvisado. "Está sendo uma experiência maravilhosa. A arquitetura é grandiosa, e é muito diferente você ver ao vivo", comentou.

André ressaltou a organização da cidade como uma das principais vantagens para os turistas. "Dá para ver que a cidade foi planejada, é bem iluminada e bem segura. Estou adorando a visita", afirmou.

O casal também ficou encantado com a catedral. Infelizmente, não conseguiram visitar o local por dentro no dia em que foram, mas afirmaram que a experiência foi tão boa que vão retornar. "Eu me encantei pelas pessoas e pelo local em si. É tudo muito bonito. Com certeza, iremos retornar com mais planejamento", assegurou Graziela.















