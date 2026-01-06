InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 45 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 6 de janeiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (6/1): 

Campo da Esperança

  • Adalcino Rodrigues Pereira, 74 anos
  • Adilson de Souza Gaia, 85 anos
  • Amadeu Picone, 69 anos
  • Antônio Menezes da Silva, 69 anos
  • Arlinda Carvalho da Silva, 94 anos
  • Dalva Aparecida de Mendonça Fajardo, 67 anos
  • Edna Henriques Mendes, 72 anos
  • Francisco Ferreira Lima Filho, 68 anos
  • Joaquim Medeiros, 74 anos
  • José Ferreira de Oliveira, 77 anos
  • José Silva Araújo, 77 anos
  • José Tadeu do Nascimento, 72 anos
  • Maria das Graças Marcondes Braga, 79 anos
  • Maria Orlene da Conceição de Souza, 59 anos
  • Miguel Rodrigues Pinto, 87 anos
  • Rosa El Dennaui, 97 anos
  • Wilma Carmen Mercado Blanc, 81 anos

Taguatinga

  • Dermival Agnelo Machado, 98 anos
  • Francisca Amâncio Bezerra, 71 anos
  • Francisca Araújo dos Santos, 86 anos
  • José Delfino Rocha, 77 anos
  • Laíde Rodrigues de Souza, 82 anos
  • Lucius Máximo dos Santos Calarca, menos de 1 ano
  • Maria Neuma de Oliveira, 60 anos
  • Paulo Ferreira de Souza, 57 anos
  • Wellington Gonçalves de Araújo, 60 anos

Gama

  • Aylla Sofia Araújo de Lima, menos de 1 ano
  • Carlos Mateus de Araújo Alves, 28 anos
  • Deize Paiva de Souza, 36 anos
  • Kenizia Ferreira dos Santos Silva, 49 anos
  • Luzia Elena de Andrade Mariano, 82 anos

Planaltina

  • Agenor Ribeiro de Souza, 81 anos
  • David Júnior Marques da Silva, 43 anos
  • Francisca Alves de Albuquerque, 81 anos
  • Gercina Pereira de Melo, 54 anos
  • José Orisvaldo de Souza, 68 anos

Brazlândia

  • José Nestório Pereira Cardoso, 64 anos

Sobradinho

  • Aldenir Paes Landim, 59 anos
  • Daiusa Pereira dos Santos, 80 anos
  • Jhojan da Silva Faria, menos de 1 ano
  • João Carlos Alves de Oliveira, 40 anos
  • Vânia Lúcia Rodrigues de Paulo, 57 anos
  • Venina de Freitas Marques, 96 anos

Jardim Metropolitano

  • Maria de Fátima Pereira Clementino, 68 anos
  • Francisco Evando Oliveira de Almeida, 65 anos (cremação)

