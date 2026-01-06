Obituário: 45 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (6/1):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança



Adalcino Rodrigues Pereira, 74 anos



Adilson de Souza Gaia, 85 anos



Amadeu Picone, 69 anos



Antônio Menezes da Silva, 69 anos



Arlinda Carvalho da Silva, 94 anos



Dalva Aparecida de Mendonça Fajardo, 67 anos



Edna Henriques Mendes, 72 anos



Francisco Ferreira Lima Filho, 68 anos



Joaquim Medeiros, 74 anos



José Ferreira de Oliveira, 77 anos



José Silva Araújo, 77 anos



José Tadeu do Nascimento, 72 anos



Maria das Graças Marcondes Braga, 79 anos



Maria Orlene da Conceição de Souza, 59 anos



Miguel Rodrigues Pinto, 87 anos



Rosa El Dennaui, 97 anos



Wilma Carmen Mercado Blanc, 81 anos

Taguatinga



Dermival Agnelo Machado, 98 anos



Francisca Amâncio Bezerra, 71 anos



Francisca Araújo dos Santos, 86 anos



José Delfino Rocha, 77 anos



Laíde Rodrigues de Souza, 82 anos



Lucius Máximo dos Santos Calarca, menos de 1 ano



Maria Neuma de Oliveira, 60 anos



Paulo Ferreira de Souza, 57 anos



Wellington Gonçalves de Araújo, 60 anos

Gama



Aylla Sofia Araújo de Lima, menos de 1 ano



Carlos Mateus de Araújo Alves, 28 anos



Deize Paiva de Souza, 36 anos



Kenizia Ferreira dos Santos Silva, 49 anos



Luzia Elena de Andrade Mariano, 82 anos

Planaltina



Agenor Ribeiro de Souza, 81 anos



David Júnior Marques da Silva, 43 anos



Francisca Alves de Albuquerque, 81 anos



Gercina Pereira de Melo, 54 anos



José Orisvaldo de Souza, 68 anos

Brazlândia



José Nestório Pereira Cardoso, 64 anos

Sobradinho



Aldenir Paes Landim, 59 anos



Daiusa Pereira dos Santos, 80 anos



Jhojan da Silva Faria, menos de 1 ano



João Carlos Alves de Oliveira, 40 anos



Vânia Lúcia Rodrigues de Paulo, 57 anos



Venina de Freitas Marques, 96 anos

Jardim Metropolitano

