Obituário: 45 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (6/1):
Campo da Esperança
- Adalcino Rodrigues Pereira, 74 anos
- Adilson de Souza Gaia, 85 anos
- Amadeu Picone, 69 anos
- Antônio Menezes da Silva, 69 anos
- Arlinda Carvalho da Silva, 94 anos
- Dalva Aparecida de Mendonça Fajardo, 67 anos
- Edna Henriques Mendes, 72 anos
- Francisco Ferreira Lima Filho, 68 anos
- Joaquim Medeiros, 74 anos
- José Ferreira de Oliveira, 77 anos
- José Silva Araújo, 77 anos
- José Tadeu do Nascimento, 72 anos
- Maria das Graças Marcondes Braga, 79 anos
- Maria Orlene da Conceição de Souza, 59 anos
- Miguel Rodrigues Pinto, 87 anos
- Rosa El Dennaui, 97 anos
- Wilma Carmen Mercado Blanc, 81 anos
Taguatinga
- Dermival Agnelo Machado, 98 anos
- Francisca Amâncio Bezerra, 71 anos
- Francisca Araújo dos Santos, 86 anos
- José Delfino Rocha, 77 anos
- Laíde Rodrigues de Souza, 82 anos
- Lucius Máximo dos Santos Calarca, menos de 1 ano
- Maria Neuma de Oliveira, 60 anos
- Paulo Ferreira de Souza, 57 anos
- Wellington Gonçalves de Araújo, 60 anos
Gama
- Aylla Sofia Araújo de Lima, menos de 1 ano
- Carlos Mateus de Araújo Alves, 28 anos
- Deize Paiva de Souza, 36 anos
- Kenizia Ferreira dos Santos Silva, 49 anos
- Luzia Elena de Andrade Mariano, 82 anos
Planaltina
- Agenor Ribeiro de Souza, 81 anos
- David Júnior Marques da Silva, 43 anos
- Francisca Alves de Albuquerque, 81 anos
- Gercina Pereira de Melo, 54 anos
- José Orisvaldo de Souza, 68 anos
Brazlândia
- José Nestório Pereira Cardoso, 64 anos
Sobradinho
- Aldenir Paes Landim, 59 anos
- Daiusa Pereira dos Santos, 80 anos
- Jhojan da Silva Faria, menos de 1 ano
- João Carlos Alves de Oliveira, 40 anos
- Vânia Lúcia Rodrigues de Paulo, 57 anos
- Venina de Freitas Marques, 96 anos
Jardim Metropolitano
- Maria de Fátima Pereira Clementino, 68 anos
- Francisco Evando Oliveira de Almeida, 65 anos (cremação)
postado em 06/01/2026 17:15