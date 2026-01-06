Vídeo: Vigilante é roubado e agredido por dupla de jovens armados

Um vigilante de 47 anos foi vítima de um roubo violento na noite de segunda-feira (5/1), em Planaltina, após ser abordado por dois assaltantes armados com faca enquanto trabalhava na região central da cidade. Além de ter o celular levado, o homem sofreu agressões físicas durante a ação. Veja o momento:

O crime ocorreu por volta das 23h, na Avenida Independência, e foi comunicado a policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP34), do 14º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que faziam patrulhamento na região. Com base nas características repassadas pela vítima, a equipe intensificou as buscas e localizou um suspeito de 19 anos nas proximidades de um imóvel conhecido pelo uso de drogas.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal, mas os policiais viram, a partir da área comum da residência, papelotes usados para embalar drogas, uma balança de precisão e uma porção de substância entorpecente. Na averiguação do local, também foi encontrado um aparelho celular com as mesmas características do objeto roubado, posteriormente reconhecido pela vítima. Facas, entorpecentes e a balança de precisão foram apreendidos.

As buscas continuaram na delegacia e levaram à identificação do segundo envolvido no roubo — um adolescente de 15 anos, que confessou participação no crime. Segundo a PMDF, o menor já havia sido apreendido no fim do ano passado por força de mandado judicial e, nesta nova ocorrência, estava novamente com ordem de busca e apreensão em aberto, que foi cumprida.

A ação resultou na recuperação do celular roubado, na apreensão de materiais relacionados ao tráfico de drogas e no encaminhamento dos envolvidos à Polícia Civil (PCDF) para as medidas cabíveis.

