Pedestre é atropelado em frente ao Edifício Gama Center

Uma das faixas da via foi interditada para o atendimento da vítima - (crédito: CBMDF)

Uma pessoa não identificada foi atropelada na tarde desta terça-feira (6/1), na EQ 52/54, em frente ao Edifício Gama Center, no Setor Central do Gama. A vítima foi atingida por um carro VW Up Move vermelho e levada consciente para o hospital de referência da região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Carro capota perto do Buraco do Tatu



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado por volta das 17h. Ao chegarem ao local, as equipes interditaram a faixa da via para atender a vítima de trauma. Não há informações sobre a dinâmica do ocorrido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pelo local.