Carro capota perto do Buraco do Tatu

Capotamento aconteceu na SQN 202, após o Buraco do Tatu sentido ponte do Bragueto. O motorista não ficou ferido

Carro capota depois do Buraco do Tatu - (crédito: Divulgação: CBMDF)
Carro capota depois do Buraco do Tatu - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Um motorista perdeu o controle do carro e capotou após o Buraco do Tatu, por volta das 14h30 desta terça-feira (6/1). O acidente aconteceu na SQN 202, sentido ponte do Bragueto. 

As equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CMBDF) iniciaram o protocolo de atendimento. Após avaliação pelas equipes, o condutor do veículo não precisou de transporte hospitalar.

Para garantir a segurança durante o atendimento, a via foi parcialmente interditada, isolada e sinalizada. Não há informações sobre se chovia na hora do acidente.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 06/01/2026 16:49
