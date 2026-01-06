Carro capota perto do Buraco do Tatu

Um motorista perdeu o controle do carro e capotou após o Buraco do Tatu, por volta das 14h30 desta terça-feira (6/1). O acidente aconteceu na SQN 202, sentido ponte do Bragueto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?
As equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CMBDF) iniciaram o protocolo de atendimento. Após avaliação pelas equipes, o condutor do veículo não precisou de transporte hospitalar.
Para garantir a segurança durante o atendimento, a via foi parcialmente interditada, isolada e sinalizada. Não há informações sobre se chovia na hora do acidente.
Saiba Mais
postado em 06/01/2026 16:49