Carro capota perto do Buraco do Tatu

Carro capota depois do Buraco do Tatu - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Um motorista perdeu o controle do carro e capotou após o Buraco do Tatu, por volta das 14h30 desta terça-feira (6/1). O acidente aconteceu na SQN 202, sentido ponte do Bragueto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

As equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CMBDF) iniciaram o protocolo de atendimento. Após avaliação pelas equipes, o condutor do veículo não precisou de transporte hospitalar.

Leia também: Falha técnica fecha estações do Metrô da 114 Sul até a Central

Para garantir a segurança durante o atendimento, a via foi parcialmente interditada, isolada e sinalizada. Não há informações sobre se chovia na hora do acidente.