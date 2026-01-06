GDF amplia oferta de vacinas contra a gripe até 31 de janeiro

Qualquer pessoa que não tenha recebido o imunizante em 2025 poderá procurar uma sala de vacina para garantir a proteção - (crédito: Ualisson Noronha/Agência Saúde-DF)

A partir desta terça-feira (6), até 31 de janeiro, qualquer pessoa a partir de seis meses de idade ou mais, que não tenha recebido a vacina da gripe em 2025, poderá procurar uma sala de vacina para garantir a proteção.

Anteriormente, a imunização contra a doença integrava apenas o calendário de rotina de grupos especiais. "Ao expandir os públicos, é possível aumentar o número de pessoas protegidas e, assim, reduzir complicações, internações e mortes associadas às infecções respiratórias causadas pelo vírus influenza", explica a gerente substituta de Rede de Frio da Secretaria de Saúde (SES-DF), Lais Soares.

Em 2025, no DF, foram aplicadas cerca de 885 mil doses contra a influenza, e considerando todos os grupos especiais, a cobertura vacinal foi de 55,34%. As gestantes apresentaram a menor adesão (28,19%). "Mesmo com a ampliação, é importante que as pessoas dos grupos especiais que ainda não se vacinaram busquem o serviço de saúde", ressalta Lais.

O estoque atual da SES-DF é de 100 mil doses. Todos podem ser atendidos nas salas de vacinação localizadas em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do DF. Basta apresentar um documento válido com foto. Recomenda-se, ainda, levar a Caderneta de Vacinação, pois é ela que comprova a situação vacinal do indivíduo. Sua ausência, contudo, não é um impeditivo para receber a dose.