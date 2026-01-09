'Adotada por Ceilândia': conheça participante da Casa de Vidro Centro-Oeste

Entre os quatro jogadores que disputam uma vaga no Big Brother Brasil 2026, na Casa de Vidro do Centro-Oeste, Chaiany Andrade, de 25 anos, chega ao reality com o objetivo de conseguir uma vida estável para si e para a filha Lara, de 10 anos. Nascida em Brasília e moradora de São João da Aliança, no interior de Goiás, a jovem afirma que o programa representa uma oportunidade única de “virar o jogo”.

Criada no Vale do Paranã, mais precisamente na roça, Chaiany passou a infância e a adolescência sem acesso à internet, realidade que hoje ela enxerga como positiva, apesar das dificuldades. Começou a trabalhar aos 10 anos ajudando nas atividades rurais e, aos 15, engravidou, o que a levou a interromper os estudos. Atualmente desempregada, ela vê no prêmio do BBB a chance de mudar de vida e garantir dignidade à família.

Determinada e divertida, a participante também se define como alguém sem paciência, explosiva e chorona. “Vou atormentar os adversários”, avisa, sem esconder a personalidade. Ao mesmo tempo, destaca a lealdade como um de seus principais valores. “Eu estou na pior situação, mas fazendo o bem ao outro. Acho que isso esgota minha energia”, avalia.

Em um post de divulgação no Instagram, Chaiany chamou a atenção do público pela autenticidade. A publicação, feita de forma simples e sem o apoio de uma equipe profissional de marketing, gerou muitos comentários e engajamento. Na descrição, ela se apresenta com bom humor e identidade própria: diz ter sido “adotada por Ceilândia-DF” e se define como "corinthiana e aspirante a milionária”.

Além disso, brinca com a própria trajetória profissional da participante. O que ela classificou como “CLT — Chamou, Lá Trabalho", ao longo da vida, a participante já atuou como chapeira, garçonete, camareira e trabalhadora da lavoura. “Trabalho com as oportunidades que a vida me oferece. O importante é dar o melhor de si que um dia a vida retribui”, afirmou.

Com autoestima fortalecida após anos de sofrimento, Chaiany afirma ter aprendido a se amar. “Já disseram muito, já chorei muito. Hoje em dia eu me amo do jeito que eu sou. Não tem nada nem ninguém que me diga o contrário”, diz.

Além do prêmio principal, a sister mira também as recompensas ao longo da competição, especialmente um carro. “Meu futuro já foi perdido e eu tenho agora essa oportunidade. Vou dar a minha vida por ela.”

Disposta a entrar “com sangue nos olhos”, Chaiany afirma que quer sair do programa com uma vida digna e o orgulho da família.