Brasiliense está na Casa de Vidro Centro-Oeste do BBB26

Jordana é advogada, mas também trabalha como modelo e influenciadora - (crédito: Reprodução/Instagram)

A advogada e influenciadora Jordana Morais, de 29 anos, é uma das participantes que representa o Distrito Federal na Casa de Vidro 2026 do Centro-Oeste, etapa decisiva para garantir uma vaga no Big Brother Brasil 26, reality show da TV Globo. Moradora de Brasília, ela se define como intensa, extrovertida e guiada pela espiritualidade, e afirma que viver a experiência do reality é mais importante do que o prêmio final.

Formada em direito em 2019, Jordana afirma que a advocacia é hoje a principal fonte de renda, embora não seja a maior paixão. Antes disso, trabalhou bartender, professora de inglês e começou a carreira de modelo fotográfica e influenciadora digital. No Instagram, ela soma mais de 32 mil seguidores.

A relação com o universo da moda começou cedo, ainda dentro de casa. Incentivada pela mãe, que é fotógrafa, Jordana passou a posar para ensaios fotográficos e seguiu com os trabalhos profissionais. Segundo ela, a mãe teve papel fundamental no desenvolvimento de sua autonomia e autoconfiança. "Sou muito comunicativa, espontânea e empática. Gosto de fazer diferença na vida das pessoas", disse em vídeo de apresentação.

Nascida em Paraíso do Tocantins, ela foi criada em Goiânia, para onde se mudou ainda bebê. Na adolescência, após a separação dos pais, voltou para Brasília, onde passou a morar com a avó materna.

Nas redes sociais, ela compartilha rotinas de trabalho, viagens e cuidados estéticos. A candidata disse já ter investido mais de R$ 40 mil em procedimentos como rinoplastia, silicone, lipoaspiração, botox e harmonização facial. Entre amigos, ganhou o apelido de "hippie chique", em referência ao lado espiritual que convive com o visual sofisticado.

Sem seguir nenhuma religião específica, ela afirma acreditar em Deus e se conectar livremente com a espiritualidade. Ela joga tarô e conta já ter tido contato com diferentes crenças e cultos ao longo da vida.

Em casa, divide a rotina com Pandora, uma cachorrinha da raça Lulu da Pomerânia, a quem chama de "amor da vida".

Torcedora do Flamengo, Jordana conta que esta foi a primeira vez que se inscreveu em um processo seletivo do BBB, mesmo sendo um sonho antigo compartilhado com a mãe.