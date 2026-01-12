Vigilância Sanitária apreende 39 toneladas de alimentos e 23,6 mil litros de bebidas irregulares em 2025

Por Luiz Francisco*

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal realizou cerca de 50 mil fiscalizações em estabelecimentos comerciais, de prestadores de serviços e industriais no Distrito Federal que resultaram em 2 mil processos administrativos sanitários e 478 interdições totais ou parciais em 2025. Além das fiscalizações, foram apreendidos 39 toneladas de alimentos e 23,6 mil litros de bebidas irregulares ao longo do ano.

O órgão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal atua na prevenção e controle de riscos à saúde relacionados ao meio ambiente, produtos, serviços e consumo. Por isso, foram inspecionados hospitais, lanchonetes, redes de hospedagem, clínicas e estúdios de tatuagem e piercing. A avaliação é feita com base em regulamentações distritais e nacionais, onde os agentes verificam o trabalho de profissionais, procedimentos e estruturas.

Em relação às bebidas irregulares, foram feitas ações de fiscalizações em 5,3 mil estabelecimentos, onde 201 foram autuados por diversos tipos de irregularidades. No total, foram 23,6 mil bebidas classificadas como clandestinas, das quais todas foram apreendidas.

Além das bebidas e alimentos, a última operação da Vigilância Sanitária foi feita no dia 23 de dezembro, na Feira dos Importados de Brasília, para impedir a comercialização de fármacos de uso controlado, como por exemplo, canetas emagrecedoras em desacordo com a legislação sanitária. Em 2025, as operações renderam a captação de 10,8 toneladas de fármacos, produtos de limpeza e cosméticos.

Caso haja suspeita de irregularidades em estabelecimentos em relação aos riscos de saúde, o Governo do Distrito Federal (GDF) recomenda que denuncie o caso. É possível solicitar o serviço de fiscalização através dos canais de atendimento da Ouvidoria do GDF: pelo site https://www.participa.df.gov.br ou pelo telefone 162.