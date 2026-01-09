Saúde abre 49 pontos de vacinação para todas as idades neste sábado (10/1)

A Secretaria de Saúde (SES-DF) disponibiliza, neste sábado (10/1), 49 pontos de vacinação em diversas regiões administrativas. Estarão disponíveis imunizantes para todas as faixas etárias, conforme o calendário de rotina, com exceção da BCG.

A lista detalhada com endereços e horários de funcionamento pode ser consultada no site oficial da Secretaria de Saúde. Para receber as doses, a orientação é apresentar um documento de identidade com foto e, se possível, a caderneta de vacinação — embora a ausência do cartão não impeça a imunização.

Um dos destaques deste plantão é a ampliação da vacina contra a gripe (Influenza) para toda a população acima de seis meses que ainda não se imunizou no ciclo anterior. A campanha para o público geral segue até o dia 31 de janeiro.

Gestantes a partir da 28ª semana podem receber o imunizante contra o vírus sincicial respiratório (VSR). Por sua vez, adolescentes até 19 anos, poderão se imunizar contra o papilomavírus humano (HPV). A SES-DF oferece também, em algumas unidades, o imunizante contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.