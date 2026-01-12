GDF lança sistema unificado de análise de demandas da população

A reunião de início de ano do secretariado do Governo do Distrito Federal (GDF) aconteceu nesta segunda-feira (12/1). Conduzido pela governadora em exercício, Celina Leão, o encontro teve como foco a apresentação do sistema Gestão DF, a análise das demandas da Ouvidoria e a integração das plataformas.

Durante a reunião, os secretários tiveram acesso detalhado ao Gestão DF, considerado pela governadora um sistema robusto, que reúne mais de 800 ações e iniciativas do GDF, muitas delas além das propostas registradas no plano de governo. “Mostramos a eficiência e a eficácia do governo, mas também colocamos na mesa aquilo que ainda gera insatisfação para o cidadão, a partir do painel da Ouvidoria”, afirmou Celina Leão.

De acordo com a governadora, o próximo passo é a unificação dos bancos de dados da gestão e da ouvidoria, com implantação prevista ainda para o primeiro semestre. A proposta é transformar as reclamações e solicitações da população em um canal de comunicação direta e contínua. “Quando o cidadão fizer uma reclamação, ele não vai receber apenas uma resposta inicial. No momento em que a obra ou a ação definitiva for licitada, ele terá uma resposta automática. É uma comunicação pessoal com cada cidadão”, explicou.

A integração dos sistemas permitirá que, ao acessar o portal do GDF, o cidadão visualize em um único ambiente todos os programas dos quais participa, benefícios sociais, pendências de documentação, marcação de consultas na rede pública, além de serviços como retirada de documentos no Detran e acompanhamento de demandas junto ao governo. “O objetivo é que ele tenha tudo em um só lugar”, destacou.

Celina Leão ressaltou ainda que a reunião não tratou de questões eleitorais ou substituições de secretários. “Não é uma reunião política, é uma reunião de trabalho. Tratativas políticas acontecem fora do Palácio do Buriti e serão discutidas com o governador Ibaneis Rocha, quando ele retornar”, afirmou.

Segundo a governadora, o balanço apresentado aos secretários também destacou pontos positivos da gestão, como os mais de 10 mil elogios registrados na ouvidoria a servidores públicos. “Fiz questão de agradecer, em nome do governo, a cada servidor que cuida do cidadão com tanto carinho”, concluiu.

