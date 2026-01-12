Após oito horas perdido em mata do DF, homem é resgatado pelos bombeiros

Depois de oito horas perdido em uma área de mata entre o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e o Guará, um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na noite desta segunda-feira (12/1).

Às 19h, os militares receberam uma ligação da víitma informando que estava perdido na mata desde AS 13h. As equipes usaram a localização de georreferenciamento da ocorrência iniciaram as buscas.

No matagal, os bombeiros ouviram gritos por socorro e seguiram o rastro da voz, localizando o homem. Ele foi transportado para o hospital consciente e orientado.