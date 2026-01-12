Jovem de 18 anos sai de casa para encontro e desaparece em São Sebastião

A família de André Vitor, 18 anos, busca por informações que levem ao paradeiro do rapaz. O jovem está desaparecido desde o dia 4 de janeiro, quando saiu de casa para encontrar com uma mulher em São Sebastião.

André foi visto pela última vez às 16h daquele domingo. Ele saiu em uma moto do Morro da Cruz para ir ao encontro de uma menina. Segundo familiares, após o sumiço, a suposta garota desativou as redes sociais.

O desaparecimento foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Quem tiver informações sobre André pode ligar para o número 197, da Polícia Civil.

