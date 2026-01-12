InícioCidades DF
Jovem de 18 anos sai de casa para encontro e desaparece em São Sebastião

André Vitor foi visto pela última vez em 4 de janeiro. Ele disse que se encontraria com uma menina, e família pede ajuda

Família pede ajuda para localizar jovem - (crédito: Redes sociais)

A família de André Vitor, 18 anos, busca por informações que levem ao paradeiro do rapaz. O jovem está desaparecido desde o dia 4 de janeiro, quando saiu de casa para encontrar com uma mulher em São Sebastião.

André foi visto pela última vez às 16h daquele domingo. Ele saiu em uma moto do Morro da Cruz para ir ao encontro de uma menina. Segundo familiares, após o sumiço, a suposta garota desativou as redes sociais.

O desaparecimento foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Quem tiver informações sobre André pode ligar para o número 197, da Polícia Civil.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 12/01/2026 21:29
