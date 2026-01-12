Quatro são presos por tráfico de drogas no Lago Norte e na Asa Norte

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), prendeu quatro pessoas, entre elas uma adolescente, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas nas regiões do Lago Norte e da Asa Norte.

A prisão é resultado de investigação e culminou na deflagração da ação no último domingo (11/1). Inicialmente, os policiais abordaram a adolescente e um homem de 20 anos na 316 Norte. Eles portavam porções de skunk.

Durante as investigações, os agentes identificaram que os suspeitos alugaram uma kitnet na mesma região. Após a abordagem da dupla, os policiais seguiram até o imóvel, também localizado na CLN 316, onde encontraram outros dois rapazes, de 22 e 23 anos.

No interior da residência, dentro de uma mochila sobre o sofá, foram apreendidas mais porções de skunk, tabletes de haxixe, 61 comprimidos de MDMA e três balanças de precisão.

De acordo com a PCDF, o grupo comercializava drogas em regiões nobres do Distrito Federal, como o Lago Norte e a Asa Norte, utilizando a adolescente nas transações criminosas. Em razão disso, além do crime de tráfico de drogas, os envolvidos foram autuados também por corrupção de menores.