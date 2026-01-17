Carnaval: contagem regressiva para a folia! Veja quais são os blocos do DF

Galinho de Brasília reuniu, no ano passado, crianças e pais numa grande festa movida a frevo e fantasias - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A capital federal entra na fase final de preparação para o carnaval deste ano, que promete ocupar diversas regiões do Distrito Federal entre 6 de fevereiro e 1º de março. Ontem, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) anunciou a relação de todos os blocos cadastrados para o DF Folia 2026. Dos 199 blocos, 73 serão selecionados para receber apoio do GDF para suas apresentações. O resultado definitivo será publicado na próxima segunda-feira.

Segundo o secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, o aporte financeiro visa fortalecer a economia criativa local. "Organizamos esta edição com ampla participação dos blocos de rua e um investimento de R$ 10 milhões, de forma descentralizada e acessível a todos os brasilienses", afirma, ao Correio. Ele projeta um público superior a 500 mil pessoas circulando pelos eventos oficiais. A Secec tem até 26 de janeiro para encaminhar a programação oficial ao Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT).

Na Liga dos Blocos Tradicionais, a expectativa de público é maior, chegando a 1,8 milhão de pessoas no período oficial. Paulo Henrique Nadiceo, presidente da Liga, explica que os preparativos estão avançados. "Os temas dos blocos estão prontos, ensaios e mais ensaios para que a população desfrute da folia. Os blocos receberão seus foliões com uma estrutura em seus locais tradicionais e na Esplanada", detalha.

Paulo adianta que, neste ano, a surpresa ficará a cargo do Bloco Portadores da Alegria. "Desde 2015, o grupo traz alegria para comunidade de pessoas com deficiência e, dessa vez, a festa das cores será ampliada para a criançada no Parque da Cidade, fechando a folia", comenta.

O bloco Pacotão arrastou uma multidão pelas ruas de Brasília em 2025 (foto: Minervino Júnior/CB)

Novidades

O Bloco das Montadas também finaliza seu planejamento artístico e logístico. Ruth Venceremos, responsável pelo grupo, confirma que a programação contará com nomes como Gretchen, Lia Clark, Pri Areba, além das performances drag. "Demos início aos ensaios da Banda das Montadas e fechamos a programação artística. Também realizamos reuniões com a Secretaria de Segurança Pública para alinhamento das demandas", diz.

Uma das novidades do grupo para este ano é a vertente educativa. "Teremos a realização de um aulão de carnaval como atividade pré-bloco, voltado para ensinar ao público os principais hits de 2026 e aquecer a cidade", adianta Ruth. O Bloco das Montadas, segundo ela, é resultado de um trabalho contínuo do coletivo Distrito Drag ao longo do ano, articulando ações formativas, culturais e comunitárias, "o que nos permite pensar a folia para além do calendário oficial", completa.

Bloco das Montadas: Ruth Venceremos (E), Melina Imperial e Avellaskis estão entre as atrações da folia brasiliense (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A conscientização é o foco da campanha "Folia com Respeito", que atuará de forma independente. Letícia Helena, coordenadora da iniciativa, explica que haverá treinamentos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) nos dias 3 e 10 de fevereiro para trabalhadores do setor. A ação inclui a circulação de uma Carta Compromisso entre os blocos e a distribuição de materiais informativos e preservativos durante os dias de festa.

Celebrando 11 anos, o Bloco do Amor prepara adaptações estruturais devido ao crescimento de público. Ava Scher, produtora do coletivo, explica que o tema será "Existir como sonho". "Ano passado, batemos o recorde de público de 70 mil pessoas e, desta vez, teremos que adaptar algumas questões relativas ao espaço", afirma.

Ava completa ressaltando a valorização dos talentos locais na décima primeira edição. "Vamos trazer algumas surpresas, desde a cenografia até atrações convidadas de fora, e também valorizar a cultura artística de Brasília com algumas cantoras da cidade", diz.

Renovação

Para o Bloco Eduardo e Mônica, o foco está na renovação estética e musical para seus eventos. Rony Meolly, integrante do grupo, conta que o grupo está em fase intensa de ensaios. "Estamos ajustando arranjos, testando novidades no repertório e pensando em cada detalhe da experiência. Além da música, estamos cuidando muito da parte visual: looks, adereços e identidade do bloco, tudo para deixar o público ainda mais dentro do clima. A ideia é que seja uma experiência completa, não só um show", diz.

Bloco Eduardo e Mônica no carnaval de 2025 (foto: Divulgação/Instagram)

Ele enfatiza que a segurança é o ponto central da operação do grupo. "Nossa maior preocupação é que todo mundo se sinta bem e confortável. Cuidamos da estrutura, do espaço e da organização para que o público possa curtir sem preocupação", ressalta Meolly.

Os eventos prometem repertórios que misturam clássicos do carnaval, brasilidades e hits que fazem o público cantar junto, "reforçando a atmosfera de prévia carnavalesca que já virou tradição no calendário cultural da capital", completa o integrante do bloco.

Programe-se

Janeiro e Pré-Carnaval

17/1 às 20h: Bloco Eduardo e Mônica (Galpão 17)

20/1 a 11/02: Curso de Cenografia (Sede Distrito Drag)

1º/2 às 10h: Aulão de Carnaval das Montadas (Conic)

3/2 e 10/02 às 18h30: Treinamento Folia com Respeito (OAB-DF)

7/2 às 12h: Bloco Marchinha 60+ (Conic)

7/2: Bloco Eduardo e Mônica (Complexo Cordel, Águas Claras)

Semana de Carnaval

14/2: Bloco Mamãe Taguá (Taguaparque, 12h); Território Gran Folia (Sesi LAB, 15h); Eduardo e Mônica (Verão R2)

15/2: Bloco das Montadas (Museu Nacional, 13h); Baratinha (Parque da Cidade, 12h); Raparigueiros (Gran Folia, 16h); Menino de Ceilândia (Ceilândia Centro, 14h); Asé Dùdú (Taguaparque, 16h)

16/2: Bloco Baratona (Parque da Cidade, 11h); Galinho de Brasília (Setor de Autarquias Sul, 11h)

17/2: Bloco Portadores da Alegria (Parque da Cidade, 11h); Pacotão (302 Norte, 12h); Eduardo e Mônica (Temporâneo)

21/2 às 11h: Bloco Joaninha (Taguaparque)

